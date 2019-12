W wielu polskich domach przed świętami staną choinki. Jak tłumaczyła w TOK FM dr Berenika Targos-Panak, nauczycielka biologii i specjalista od drzew, lubimy je między innymi za... kolor. - W naszym klimacie zima jest szara i ponura. Takie drzewo, które zachowuje zieleń, z automatu ma status symboliczny. Jest bardzo żywe. Od dawna na przykład zimozielone gałęzie jemioły były używane jako element dekoracyjny - mówiła gościni TOK FM.

Jak zadbać o choinkę w domu?

Choinki to najczęściej jodły lub świerki. Wśród drzew iglastych to te dwa gatunki najdłużej potrafią utrzymać igły na gałęziach. Jednak warto pamiętać, jak pielęgnować takie drzewko, by jak najdłużej cieszyło nasze oczy. - Postawienie ich w pobliżu grzejnika to porażka. Im dalej, tym lepiej. Jodły i świerki wykańcza utrata wody. I warto to powiedzieć: wstawianie ich do domu jest sprzeczne z ich fizjologią. One obsychają. Dlatego bezwzględnie trzeba zapewnić im wodę. Można też wstawić je do wiadra z piaskiem i żwirem. W takim podłożu łatwiej utrzymywać wilgotność - radziła dr Berenika Targos-Panak.

Jednocześnie ekspertka przyznała, że kwestia ekologii w kontekście choinki jest bardzo dyskusyjna. - Świat byłby piękny, gdybyśmy niczego nie ścinali. Natomiast te drzewka, które do nas trafiają, często pochodzą ze sztucznie zakładanych szkółek, potem szybko pojawiają się nowe nasadzenia. To nie najgorszy obieg materii - przyznała ekspertka.

Choinka w doniczce? O czym trzeba pamiętać

Jak dodała, drzewko w doniczce też nie jest najlepszym rozwiązaniem. - Chyba że zapewnimy mu przetrwanie i potem gdzieś zasadzimy. Pamiętajmy, że doniczka doniczce nierówna. Takie drzewa mają zazwyczaj talerzowy system korzeniowy, czyli szeroki i płaski, a nie sięgający w głąb. Dlatego potrzebna jest odpowiednio duża doniczka. Dla średniej wielkości świerku o średnicy ponad pół metra. W innych przypadkach mamy drzewka, które nie wyrosły w doniczkach, pozbawiono ich korzeni i wetknięto do porcelany, wyglądają jak żywe, ale już umierają – mówiła dr Berenika Targos-Panak. Dodała także, że takie drzewko powinno jak najkrócej pozostawać w cieple w domu. - Jednak też nie wystawiajmy go od razu na mróz. Stres termiczny jest bardzo niekorzystny. Lepiej zapewnić drzewku pory roku, wstawić na jakiś czas do garażu, przed wystawieniem na zewnątrz - radziła.

Co ze sztucznymi choinkami?

A co ze sztucznymi drzewkami? - Część badań wskazuje na to, że im dłużej używamy takiej choinki, tym ślad węglowy wygląda korzystniej niż przy kupowaniu co roku nowego drzewka - przyznała ekspertka i jednocześnie dodała, że istnieje poważny problem z utylizacją takich sztucznych choinek. - Pod tym względem praktyczniejsze są żywe drzewka, bo można je przerobić na biomasę i znów wykorzystać - podsumowała dr Targos-Panak. Wiele samorządów po świętach prowadzi zorganizowane zbiórki świątecznych drzewek, które potem utylizowane są właśnie w taki sposób.

