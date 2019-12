Wigilia to dzień, w którym sklepy będą otwarte. Ale placówki czynne będą znacznie krócej niż w inne dni. Sprawdziliśmy, ile czasu będziemy mieli na wigilijne zakupy.

Do której otwarte sklepy w Wigilię 2019?

Większość sklepów najpopularniejszych sieci skończy pracę wczesnym popołudniem. Najkrócej otwarte będą placówki Lidla - do 12:30. Sklepy sieci Auchan, Biedronka, Carrefour, Tesco, Kaufland otwarte będą do godz. 13. Przypominamy, że 25 i 26 grudnia to dni ustawowo wolne od pracy, więc zdecydowana większość sklepów będzie nieczynna.

Niedziele handlowe w grudniu 2019

Autorzy ustawy z 2017 roku ograniczającej handel pozwolili w grudniu na aż trzy handlowe niedziele. Bez kłopotów zakupy można będzie więc zrobić 15, 22 i 29 grudnia. Znacznie trudniej będzie za to robić zakupy w niedzielę po 1 stycznia. Zgodnie z ustawą, przyjętą głosami Prawa i Sprawiedliwości, od 2020 roku zakaz handlu w niedziele będzie jeszcze bardziej restrykcyjny i sklepy będą zamknięte w każdą niedzielę. Od tej zasady będą nieliczne wyjątki. Sklepy będą otwarte w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą.