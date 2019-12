Zastępca GROM zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową. Chodzi o podejrzenie korupcji

getz54 wczoraj 0

PiS robi wszystko zeby usprawiedliwic wyprowadzenie na ulicę weekndowych harcerzyków z WOT. Zagrozenie państwa przeciez to usprawiedliwia. Tylko ze tak się akurat składa, ze PGZ, firmy produkujące broń i handlarze akcesoriami wojskowymi są z mianowania Macierewicza i jego zastępcy Misiewicza. Sprawa skończy się tak jak z panem Emilem Wąsaczem, tylko ze po wielu, wielu latach. A przez ten czas nawet deszcz z tego powodu nie spadnie. Te wszystkie działania ziobrowej prokuratury, zandarmerii wojskowej, policji, mają na celu zastraszyc obywateli, zeby nie odwazyli się stanąc w obronie sędziów, demokracji, zeby nie zechcieli pozbawic PiS-u władzy pochodzącej przeciez od boga, jak zapewnia Toruń i Miodowa. Zastraszanie sędziny na sali rozpraw przez MO,

terrorystyczna akcja grupy rekonstrukcyjnej w szkole, wkroczenie w niedzielny poranek przez WOT z bronią, w szalo kominiarkach do jakiejś wsi, wzbudzające panikę wśród mieszkańców. Zastraszanie sędziów. A z drugiej strony ochrona pedofili w sutannach, ochrona złodzieja i łapówkarza Kaczyńskiego, Glapińskiego, Biereckiego, hejterów z Ministerstwa Sprawiedliwości, afera z Banasiem, itd. itd. itd. Stan wojenny ma pozwolic o tym zapomniec do wyborów. Po wyborach kazą o tym zapomniec Dudek pod rękę z Ziobrą. Sąsiedzi.