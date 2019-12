"Dziś sędziowie - jutro Ty!". Protesty w obronie sądownictwa w całym kraju [MAPA]

Chodzi o proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w prawie, które mają wprowadzić surowe kary dla sędziów między innymi za podważanie legalności nowej KRS.

REKLAMA

Środowe protesty odbywają się pod hasłem: "Dziś sędziowie - jutro Ty!". Największa demonstracja ma się odbyć w Warszawie - przed budynkiem Sejmu na ulicy Wiejskiej. W innych miastach organizatorzy manifestacji zapraszają mieszkańców przed budynki sądów lub na lokalne rynki. Ponadto, w niektórych miastach za granicą demonstracje mają się odbyć przed ambasadami - tak ma być choćby w Berlinie. Dokładną mapę z wykazem demonstracji można znaleźć tutaj.

Wykaz demonstracji w obronie sądownictwa Mat. organizatora

Do wspólnego sprzeciwu wobec planowanych zmian w prawie dotyczących sądownictwa zachęcają środowiska prawnicze, przedstawiciele sędziów, adwokatury, organizacji pozarządowych, a także ludzie świata nauki. Warto bowiem przypomnieć, że liczne wydziały prawa polskich uniwersytetów krytycznie odnoszą się do proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian.

Profesor Marcin Matczak przestrzega przed narracją, która każe wierzyć, że te demonstracje mają charakter polityczny. Jego zdaniem to walka o wartości. - Jeżeli ktoś wychodzi o broni godności czy wolności, to nie mówimy, że jest upolityczniony. A kiedy sędziowie wychodzą i bronią niezależności sądownictwa, która obok wolności i godności jest [zapisana] w konstytucji, to nagle mówi im się, że są upolitycznieni - stwierdza.

Sąd Najwyższy ostrzega przed opuszczeniem UE

Zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy dyscyplinującej sędziów zakłada m. in. ograniczenie roli samorządów sędziowskich i kary dla sędziów, którzy np. będą podważać status innych sędziów - w tym tych powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Opozycja i sędziowie nazywają go "ustawą kagańcową". W zeszłym tygodniu projekt ten został złożony w Sejmie. Posłowie mają się nim zająć jeszcze w tym tygodniu.

We wtorek niezwykle krytyczną opinię wobec projektu PiS wydał Sąd Najwyższy. Jego przedstawiciele podkreślają, że zmiany proponowane przez rządzących stanowią "realne zagrożenie dla niezależności sądownictwa w Polsce". Przestrzegają też, że projekt jawnie stoi w sprzeczności z prawem unijnym i może doprowadzić do wyjścia naszego kraju z Unii Europejskiej.

Dokładną analizę projektu PiS zapowiedziała już Komisja Europejska.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo: