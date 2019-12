Pogoda na święta. Niskie temperatury i śnieg z deszczem

Za taką temperaturę odpowiedzialny jest specyficzny układ baryczny, który powoduje, że ciepłe powietrze znad północno-zachodniej Afryki swobodnie do nas dociera. Szef Planetarium Śląskiego Lech Motyka podkreśla, że w ciągu ostatnich lat stacja odnotowała średni wzrost temperatur.

REKLAMA

- Wiem, że dla młodych ludzi to jest górny trias ery mezozoicznej, ale my, którzy pamiętamy lata 60., to jednak inaczej sobie wyobrażamy ten podział roku. Było sześć pór roku, czego praktycznie już absolutnie nie ma - mówi Lech Motyka.

Niektórzy wieszczyli jednak, że mamy przed sobą zimę stulecia. Nic z tych rzeczy.

W Wigilię będą więc 3-5 stopni, pierwszego dnia świąt podobnie, a drugiego koło 1 stopnia. Prognozowany jest także deszcz ze śniegiem.

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie.