Areszt dla Marcina Dubienieckiego w nowym wątku śledztwa w sprawie SKOK Wołomin

wlaki100 2 godziny temu 0

Ja go znam , to on udawał kochającego męża Marty Kaczyńskiej przed wyborami 2015, chociaż już dawno była z czwartym partnerem i zdążyła nawet temu czwartemu urodzić dzieciaka. Jest na fotografiach ze stryjkiem Marty, znanym politycznym gangsterem , zwanym Napoleonem z Żoliborza. Jak widać rodzinka ma bogatą tradycję oszustw.