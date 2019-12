Piernik pomidorowy trafi do sądu. Blogerka w sporze z Biedronką o prawo do przepisu kulinarnego

Marta Dymek ma na swoim koncie kilka książek kulinarnych, jest autorką bloga "Jadłonomia", prowadzi programy kulinarne w telewizji, angażuje się aktywnie w kampanie na rzecz weganizmu, praw zwierząt czy przeciw homofobii.

Jej przepisy cieszą się popularnością nie tylko wśród wegan. Jak przekonuje, tym razem mogły zainspirować także autorów magazynu "Czas na Święta" wydanego przez firmę Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci Biedronka.

Jak twierdzi Marta Dymek, inspiracja jej przepisem na piernik pomidorowy była zbyt mocna, bo przepis wygląda jak kopia z Jadłonomii. - Nigdy nie zgodziłam się na takie wykorzystanie mojej pracy - protestuje blogerka, dodając, że wszystkie przepisy na blogu są dostępne bezpłatnie, ona sama nie promuje żadnych produktów, przez co "trudniej jest jej moralnie zaakceptować, że część Jadłonomii została w takiej formie skomercjalizowana przez Biedronkę i jest przez nią sprzedawana".

Blogerka pisze, że próby jej porozumienia się z siecią i prośba o wpłatę zadośćuczynienia na rzecz fundacji Otwarte Klatki zostały zignorowane, więc decyduje się na podjęcie dalszych kroków prawnych. "Biedronko, czy to jest etyczne i legalne prowadzenie biznesu?" - pyta rozgoryczona autorka Jadłonomii.

Piernik pomidorowy a ochrona dóbr osobistych

Do sprawy plagiatu odniosła się prawniczka dr Iga Bałos z Instytutu Prawa Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także autorka bloga sprawnaedukacja.pl. Według niej kopiowanie przepisu nie podlega raczej ochronie przez prawo autorskie, chyba że chodziłoby o warstwę tekstową, ale "przepis składający się z barokowych zdań lub pisany wierszem, raczej straciłby swoją funkcję".

"Trzeba się zastanowić, czy to fair, że jeden siedzi, otwiera puszki pomidorów kupione za własne pieniądze, inwestuje także swój czas, prowadząc eksperymenty kulinarne, a drugi przychodzi po gotowe, kopiuj/wklej, zwłaszcza wklej nazwę konkretnych pomidorów, które są oferowane przez niego w sprzedaży? Na tak postawione pytanie nie znajdziemy odpowiedzi w ustawie o prawie autorskim!"

Według prawniczki "można by rozważyć ochronę w ramach dóbr osobistych, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, na postawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Bałos dodaje, że dodatkową sprawą jest to, że "określone działania mogą wzbudzić w opinii publicznej przekonanie o współpracy danego autora z daną siecią handlową. A temu pierwszemu, z różnych przyczyn, może się to nie podobać. W przypadku dóbr osobistych w grę wchodzi roszczenie o zaniechanie i usunięcie skutków (w wolnym tłumaczeniu "przestań i przeproś"), a w niektórych okolicznościach także pieniężne zadośćuczynienie".

Dr Iga Bałos zauważa, że sprawa z prawnego punktu widzenia jest trudna, bo problematyczne może być oszacowanie szkody czy wykazanie, że działanie było nieetyczne.

"Pamiętajmy jednak, że co do zasady, nie chodzi o wyłączność na piernik pomidorowy. Chodzi wyłącznie o przyzwoitość" - pisze Iga Bałos.

Biedronka odpowiada: "Zarzuty są bezpodstawne"

Biuro prasowe sieci Biedronka/Jeronimo Martins Polska S.A. w swoim oświadczeniu przesłanym do redakcji Bezprawnik.pl pisze:

Stawiane nam zarzuty są bezpodstawne, Biedronka nie jest stroną w tej sprawie. Magazyn kulinarny "Czas na święta" został przygotowany na zlecenie Jeronimo Martins Polska przez agencję Pola Design w oparciu o stosowną umowę, zgodnie z którą agencja zobowiązuje się do bycia autorem wszystkich zamieszczonych w magazynie przepisów i jesteśmy pewni, że tak właśnie jest. (...)

Ciasto piernikowe z pomidorami to przepis powszechnie stosowany w kuchniach wielu krajów. Jego korzenie sięgają dużo dalej niż grudzień 2016 roku (...)

Agencja dokonała gruntownej analizy obu przepisów na piernik. Z tego porównania wynika jasno, że przepisy nie są identyczne, a podobieństwa dotyczą składu oraz kolejności dodawania składników".

Marta Dymek w odpowiedzi potwierdziła, że kieruje sprawę na drogę sądową oraz uruchomiła zbiórkę na rzecz fundacji Otwarte Klatki.