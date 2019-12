Kołobrzeg. 17-latek podejrzany o zabójstwo aresztowany na trzy miesiące

Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki w czwartek Sąd Rejonowy w Kołobrzegu na niejawnym posiedzeniu postanowił o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec Adriana W. "Sąd przychylił się do wniosku prokuratury" – powiedział Przykucki.

Zarzut zabójstwa 16-letniego Sebastiana J. z Kołobrzegu prokuratura postawiła w środę 17-letniemu Adrianowi W. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, podejrzany przyznał się do zabójstwa. Złożył obszerne wyjaśnienia. Miał powiedzieć śledczym, że w poniedziałek rano czekał na klatce schodowej na Sebastiana J. i kilkukrotnie ugodził go nożem.

Prok. Gąsiorowski poinformował, że Adrian W. wyjaśnił motyw swojego działania. "Od pewnego czasu czuł urazę do Sebastiana, bo kiedyś byli bardzo bliskimi kolegami, dobrymi przyjaciółmi, a te kontakty zaczęły się psuć. Sebastian nie chciał się z nim często spotykać. Zdaniem podejrzanego, zaistniała taka sytuacja, że on nie mógł się porozumieć z pokrzywdzonym i postanowił pozbawić go życia" – powiedział prokurator.

Dodał, że potrzebna będzie weryfikacja tych wyjaśnień pod kątem ich wiarygodności. "Nie obejdzie się bez opinii biegłych psychiatrów i psychologów" – zaznaczył rzecznik prokuratury.

17-latek będzie odpowiadał za zabójstwo jak dorosły; grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Zakrwawionego Sebastiana J. znaleziono w poniedziałek rano na klatce schodowej bloku przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu, w którym mieszkał. Wezwano pogotowie, ale na ratunek było już za późno. Lekarz stwierdził zgon 16-latka. Sebastian J. miał sześć ran zadanych nożem, m.in. w szyję i klatkę piersiową.

