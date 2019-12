"Niektórzy zazdroszczą Kevinowi, że został sam w domu". Jak radzić sobie ze świątecznym stresem

Jak mówiła w TOK dr Dorota Minta, psycholożka, dla wielu osób okres świąteczny to bardzo trudny moment i źródło lęku oraz stresu. - Wiem z doświadczenia, że to dla psychologów gorący okres. Wielu z nas, przytłoczonych blaskiem i hałasem świątecznych reklam, stawia sobie mnóstwo nierealnych wymagań odnośnie tego okresu. A potem z tych nadmiernych oczekiwań przychodzi rozczarowanie. Niektórzy zazdroszczą Kevinowi, że został sam w domu - przekonywała dr Minta i dodawała: "Wyobraźmy sobie tych ludzi, którzy po czterech wigiliach wracają do domu po północy, obżarci, zirytowani. A to dopiero początek świąt".

Jak sobie z tym radzić? Ekspertka przekonywała, żeby przede wszystkich nie chcieć zrobić zbyt wiele w zbyt krótkim czasie. - Wkręcenie się w nadmiar jest problemem. Chcemy kupić najwięcej prezentów, zrobić najwięcej jedzenia. Nie tędy droga - mówił dr Minta.

Z kolei dr Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS, dodawała, że kulturowo i tradycyjnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że święta muszą być miłe i rodzinne. - A zwykle współczesny pęd życia jest tak szybki, że spędzamy ze sobą w rodzinie bardzo mało czasu - mówiła. Jak przekonywały gościnie TOK FM, 10-godzinna uczta z rodziną raz w roku nie rozwiąże naszych problemów. - Dla wielu jest to po prostu męka. Bo mamy inne poglądy, inaczej chcielibyśmy spędzić ten czas. Nie mamy kulturowego nawyku, żeby spędzać ze sobą czas jak należy - podkreślała dr Bulaszewka.

Czasami 10 minut aktywnej rozmowy wystarczy. - Nie rozmawiamy z tymi, z którymi mamy spędzić święta. Nie mówimy im o swoich oczekiwania i rozterkach. Z drugiej strony też sami ich nie słuchamy. Może woleliby spacer czy wspólną grę niż kolejne drogie prezenty i wystawny obiad? Nie znamy na wzajem swoich oczekiwań i z tego bierze się przedświąteczny stres - wyjaśniała dr Minta.

