Według relacji świadków, troje młodych ludzi zaatakowało członków organizacji Food Not Bombs, którzy rozdawali jedzenie bezdomnym i potrzebującym. Do zdarzenia doszło przy wejściu do stacji metra Centrum.

Policjanci ze Śródmieścia przyjęli zgłoszenie o szarpaninie i agresywnych wyzwiskach. - Została zatrzymana jedna osoba, mężczyzna w wieku 16 lat. Kolejna osoba została zidentyfikowana - wiemy, kim jest ten mężczyzna, pozostaje tylko kwestia jego zatrzymania. I poszukujemy trzeciej osoby. Z pewnością wchodzi w grę propagowanie ustroju nazistowskiego - mówi w rozmowie z TOK FM Robert Szumiata ze stołecznej policji. Do tej pory policja nie dostała zawiadomienia od pokrzywdzonych osób.

Organizacja Food Not Bombs zamieściła na swoim koncie na Facebooku krótki film, który - wedle opisu - miała nagrać przechodząca dziewczyna. Widać na nim trzech mężczyzn, którzy podchodzą do stoiska organizacji i niszczą rozstawiony tam baner. "Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano. Dlaczego? Chłopcy agresywnie mówili, że pomagamy nieorbom i nieudacznikom oraz, że oni kochają wojnę i hitlera (sic!) dlatego są przeciwni naszej akcji. Następnie przeszli do czynów. Zaatakowani zostali również przypadkowi przechodnie. Pobity i zagazowany został mężczyzna, który zareagował na to jak neo-naziści zaczepiali ludzi i hajlowali w metrze" - czytamy w facebookowym wpisie na koncie organizacji Food Not Bombs (pisownia oryginalna).