Obwodnica Częstochowy autostrada A1 już przejezdna

Zbudowanie tego odcinka jeszcze w tym roku stanęło pod znakiem zapytania, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała umowę z firmą Salini i na szybko szukała nowych wykonawców.

REKLAMA

Teraz w oficjalnym komunikacie napisała: Niewiele osób w to wierzyło, ale ciężka praca i olbrzymie zaangażowanie wszystkich stron biorących udział w realizacji 20-kilometrowego odcinka A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia przyniosło zakładany efekt.

Kierowcy skorzystają z nowego odcinka A1, w tym również 4-kilometrowego fragmentu od węzła Częstochowa Blachownia do Częstochowa Południe. Było to wąskie gardło na trasie północ-południe. Teraz będzie można ominąć miasto autostradą A1, ale na nowym odcinku będzie ograniczona prędkość - do 80 km/h - bo jeszcze nie wszystkie prace zostały zakończone.

W Aplikacji TOK FM posłuchasz na telefonie: