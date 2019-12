Co dalej z sędzią Juszczyszynem po decyzji Izby Dyscyplinarnej? "Wątpliwości są, ale powinien wrócić do orzekania"

Izba Dyscyplinarna uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna w obowiązkach zawodowych. Tym samym cofnęła decyzję prezesa olsztyńskiego sądu, który w ten sposób ukarał sędziego za nakazanie Kancelarii Sejmu opublikowanie list poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

REKLAMA

Michał Laskowski, sędzia i rzecznik Sądu Najwyższego, wyjaśniał w TOK FM, że zagadnienie ma "dwie płaszczyzny". - Jednak jest taka, że trzeba zadać sobie pytanie, czy w rozumieniu prawa europejskiej i naszej Konstytucji, to izba jest sądem. Wiele osób udziela odpowiedzi, że "nie". Wówczas nie jest ona władna podejmować takich decyzji – mówił Laskowski. Z drugiej strony jednak, według niego, sama decyzja, w "myśl dotychczasowych standardów" jest "w pełni trafna".- Do zawieszenia w ogóle nie powinno dojść. Jednak są te wątpliwości, w imię których dzisiaj protestowano w sądzie – dodawał. Przypomnijmy, na dzisiejszym posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej nie stawił się ani sam Juszczyszyn, ani reprezentujący go prawnicy - na znak protestu wobec funkcjonowania jednostki sądu.

Maciej Zakrocki przypomniał, że wg Izby Dyscyplinarnej sędzia Juszczyszyn nie miał podstaw, żeby domagać się publikacji list poparcia do KRS, jednak decyzja o jego zawieszeniu była "niezasadna w stopniu oczywistym". Sędzia Laskowski ocenił, że "trzeba się z tym zgodzić". - Sędziowie popełniają czasami błędy. Źle stosują prawo, nie dostrzegają jakiś przepisów. Ale nie można za takie rzeczy w każdej sytuacji od razu pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego i odsuwać go od czynności. To jest nie do pomyślenia w państwie prawa. Nie można tak postępować, bo krępuje się tym samym swobodę orzekania. Sędziowie będą się bać orzekać – przekonywał Michał Laskowski.

Zdaniem rzecznika SN sędzia Paweł Juszczyszyn powinien teraz wrócić do orzekania. - Powinien to robić przez cały czas. Prezes sądu, który go zawiesił, wykona orzeczenie Izby i sędzia wróci do orzekania. Tak się powinno stać – podkreślał Laskowski.

Cała rozmowa z sędzią Michałem Laskowski już dzisiaj w TOK FM po godzinie 18.40.