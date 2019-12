Prognoza pogody na pierwszy dzień świąt. Ciepoło i przelotne opady deszczu

Przeważający obszar Polski znajdzie się na skraju właśnie wyżu znad Alp, natomiast nad wschodnią Polskę oddziaływać będzie zatoka niżu znad wschodniej Europy. Pozostaniemy w starym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie rosło.

W czwartek przewidywane jest przeważnie duże zachmurzenie, gdzieniegdzie przejściowo zmniejszające się do umiarkowanego.

Synoptycy zapowiadają miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach miejscami o 10 cm, na Podhalu maksymalnie o 5 cm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski wyniesie od 3 st. C do 5 st. C, nad morzem miejscami około 6 st. C, w obszarach podgórskich od 0 do 2 st. C.

W czwartek ma wiać wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach w porywach może on osiągnąć do 70 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.