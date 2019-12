Ponad 400 pożarów w całym kraju. Do najtragiczniejszych doszło w Warszawie

W Wigilię i pierwszy dzień świąt strażacy wyjeżdżali łącznie do ponad 1,6 tys. zdarzeń; doszło do 416 pożarów, zginęło pięć osób - przekazał w czwartek PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak. Do najtragiczniejszych pożarów doszło na warszawskim Bemowie - w dwóch zginęły cztery osoby.

