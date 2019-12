Żakowski o słowach arcybiskupa Jędraszewskiego: Co się w głowie tego hierarchy roi, to jest po prostu niesamowite

"Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne" - obwieścił metropolita krakowski w rozmowie z Telewizją Republika. Abp Marek Jędraszewski skrytykował też Gretę Thunberg. - To powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my - Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci - mówił hierarcha, komentując manifest, pod którym podpisała się m.in. szwedzka aktywistka.

- Różne brednie tym biednym hierarchom przychodzą do głowy - teraz razem wymyślili "ekologizm", który będzie pewnie jeszcze straszniejszy od gendera i może stanie się nową polską specjalnością - komentował Jacek Żakowski w Poranku Radia TOK FM. Jak zauważył dziennikarz, słowa metropolity krakowskiego to najważniejszy temat w najnowszym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie". - "Uszanujmy dzieło boże", wzywa "GPC", powołując się na słowa abp. Jędraszewskiego. I niech się to wszystko w końcu rozp.....y - zdewastujmy do dna i zobaczmy, co się stanie. Może jeźdźcy Apokalipsy się w końcu pojawią? Co się w głowie tego hierarchy roi, to jest po prostu niesamowite - ocenił, nie kryjąc emocji, Jacek Żakowski. I przypomniał, że o ekologii wypowiada się bardzo często papież Franciszek, ale także mówił o niej Jan Paweł II. Papież z Polski wskazywał przed laty: "Koniecznie należy podjąć skoordynowane i odpowiedzialne przeciwdziałanie, zanim szkody poniesione przez naszą planetę staną się nieodwracalne".

Gospodarz Poranka Radia TOK FM przypomniał, że Jędraszewski to - tak jak Karol Wojtyła - metropolita krakowski. Ale w przeciwieństwie do późniejszego papieża oraz kierujących diecezją po nim: Franciszku Macharskim i Stanisławie Dziwiszu - nie doczekał się kardynalskiej nominacji. - Wcale się nie dziwię, że po raz pierwszy od naprawdę bardzo dawna, metropolita krakowski nie jest kardynałem. I chyba nie zostanie, bo z trudem mieści się w kościelnej normie cywilizacyjnej, która przecież i tak goni rzeczywistość - uważa Jacek Żakowski, który podkreślił, że kwestie katastrofy klimatycznej i ekologii to dziś najważniejsze tematy.

- Można się kłócić o Mariana Banasia i innych, ale naprawdę może nie warto. Jeśli nie zajmiemy się porządnie ekologią, to niech ten Banaś będzie sobie do końca świata prezesem NIK-u, bo... to długo nie potrwa - podsumował dziennikarz.

