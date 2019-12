Agresywny 19-latek postrzelony przez policję podczas domowej interwencji

Jak informuje podkomisarz Anna Lenkiewicz, policję wezwała kobieta z rodziny 19-latka. Do chwili przybycia funkcjonariuszy rodzina opuściła mieszkanie. Policjanci zastali tam pobudzonego, agresywnego mężczyznę z nożem w ręku.

19-latek miał nie reagować na wezwania do odłożenia noża. Według policji, nie pomogły też środki przymusu bezpośredniego, funkcjonariusze użyli więc broni.

Mężczyzna z raną postrzałową nogi trafił do szpitala. Po opatrzeniu rany i pobraniu krwi do badań na obecność alkoholu i środków odurzających został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. W poniedziałek stanie przed prokuratorem.

Kilka tygodni temu głośno było o zdarzeniu, które miało miejsce w Koninie. Na jednym z tamtejszych osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-letniego Adama i dwóch 15-latków. 21-latek zaczął uciekać. Według informacji policji, nie reagował on na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Policja utrzymuje, że był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł na miejscu pomimo udzielonej pomocy medycznej.

