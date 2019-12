Jest oświadczenie szpitala z Białej Podlaskiej ws. odwołania doktora Riada Haidara

hipo krater 6 godzin temu Oceniono 7 razy 7

Kiedyś , jak zaczęli wymieniać sędziów, na tych co im pasują, przyszła mi do głowy taka abstrakcyjna myśl do glowy, którą należało szybko się rozstać, że względu na wysoki poziom szaleństwa, które ta myśl zawierała. Chodziło o to ,ze skoro chcą mieć wpływ na wybór sędziów, to czemu nie mieliby mieć ochoty wybierać ordynatorow?

Od dziś zaczynam brać s?ę własnych myśli.