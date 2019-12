Warszawa. Zatrzymano trzeciego mężczyznę, który miał zaatakować członków Food Not Bombs

Jak powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji, zatrzymany w poniedziałek wieczorem 21-latek noc spędził w policyjnym areszcie.

REKLAMA

Dodał, że to ostatni podejrzany zatrzymany do zdarzenia z 22 grudnia przez stołeczną policje. "Dzisiaj będą przeprowadzone dalsze działania z zatrzymanym" - przekazał Marczak.

22 grudnia członkowie organizacji Food Not Bombs (FNB) rozdawali przed wejściem do stacji metra Centrum posiłki potrzebującym. Na nagraniu umieszczonym na koncie FNB na Facebooku widać, jak trzech mężczyzn podchodzi do osób związanych z tą organizacją i niszczy im baner. "Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano" - podali na Facebooku działacze. Mężczyźni mieli również wznosić nazistowskie gesty i okrzyki oraz atakować przypadkowych przechodniów.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali w związku ze sprawą 16-letniego mężczyznę. Następnego dnia zatrzymano 22-latka. Drugiemu z mężczyzn śledczy przedstawili łącznie siedem zarzutów, w tym zarzut publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa (art. 256 kk).

Pozostałe zarzuty dotyczą naruszenia nietykalności cielesnej zarówno członków FNB jak i osób, które zareagowały na napaść (art. 217 a kk oraz art. 217 kk), znieważenia (art. 216 kk) oraz zmuszania pokrzywdzonych przemocą do określonego zachowania (art. 191 par. 1 kk). Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński, zarzuty te dotyczą popełnienia przestępstw w warunkach występku chuligańskiego. Ponadto czyny z art. 217 kk oraz 216 kk, ścigane z oskarżenia prywatnego, prokurator objął ściganiem z urzędu.

Wobec jednego z zatrzymanych mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Jedzenie Zamiast Bomb (ang. Food Not Bombs) to oddolna inicjatywa polegająca na rozdawaniu osobom potrzebującym wegetariańskich lub wegańskich posiłków. Akcjom towarzyszy przekaz antywojenny.

Ruch Food Not Bombs powstał w latach 80. w Wielkiej Brytanii i od tamtego czasu rozprzestrzenił się na cały świat. W Polsce akcje rozdawania posiłków w ramach FNB odbywają się w większości większych miast. W Warszawie akcja odbywa się cyklicznie - w każdą niedzielę o godzinie 18 przy stacji metra Centrum.