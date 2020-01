Pożar w Warszawie. Palił się gaz, słup ognia sięgał 8 metrów. Ewakuowano mieszkańców

Jak podaje straż pożarna, pożar powstał wskutek uszkodzonej skrzynki gazowej. Całe zdarzenie miało miejsce przy ulicy Podłużnej 30 na warszawskiej Białołęce. Skrzynka zajęła się od palącego się obok śmietnika. Doszło do wycieku gazu i jego zapłonu.

REKLAMA

- Płomień sięga od 6 do 8 metrów - mówił niedługo po zdarzeniu oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie młodszy kapitan Michał Skrzypa.

Początkowo strażacy ewakuowali 16 osób z pobliskich domów jednorodzinnych, a kurtynami termicznymi osłonili dwupiętrowy blok mieszkalny. Na miejscu pojawiło się pogotowie gazowe.

Po kilku godzinach funkcjonariusze zdecydowali się na ewakuację mieszkańców z kolejnego budynku zagrożonego pożarem. Ewakuowano stamtąd 20 osób.

- Budynki są osłanianie kurtynami wodnymi. Gaz wciąż się pali - wyjaśniał w środę nad ranem mł. kpt. Skrzypa. Zapewnił, że strażacy kontrolują ogień. - Dopiero, kiedy pracownicy pogotowia gazowego odetną dopływ gazu do skrzynki, rozpocznie się gaszenie ognia - dodał.

Straż podsumowuje sylwestra i pierwsze godziny Nowego Roku

Łącznie - jak podaje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak - ostatniego dnia starego roku oraz przez pierwsze sześć godzin Nowego Roku, strażacy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń 2092 razy, w tym do 1246 pożarów, w których zginęły dwie osoby, a 12 innych zostało rannych oraz do 686 miejscowych zagrożeń i 160 alarmów fałszywych.

Do najtragiczniejszych pożarów doszło we wtorek w Łańcucie i Ostrowi Mazowieckiej. W Łańcucie po godz. 21 jedna osoba zginęła w budynku jednorodzinnym. Kolejna osoba zginęła po godz. 23 w Ostrowi Mazowieckiej w pożarze, do którego doszło w nieużytkowanym budynku handlowym. Jak zaznaczył Frątczak przyczyny tych pożarów nie są jeszcze znane.