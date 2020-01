Dyrektor Teatru Bagatela zatrzymany. Akcja policji ma związek z oskarżeniami o molestowanie i mobbing

harmonia222 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Niestety, takie sytuacje są bardziej powszechne niż się wydaje. Kobiety boją się nagłaśniać molestowanie w pracy, bo wiąże się to 1) z ostracyzmem środowiska; często takie kobiety jest najłatwiej oskarżyć o bycie "zdzirą" i zamieść sprawę pod dywan; 2) dyrektorami i wszelką władzą wciąż są mężczyźni, którym zwyczajnie lubią z tej władzy czerpać zyski i będą się zawsze wzajemnie kryć. Potrzebna tu jest kobieca solidarność. Dlatego dziewczyny z Teatru: dzięki za to co robicie!!!!