Ilu katolików chodzi do kościoła? Są nowe dane dotyczące religijności Polaków

We wtorek (7 stycznia) Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił najnowsze dane o religijności Polaków. Dotyczą one roku 2018 i potwierdzają fakt, iż jeśli chodzi o praktyki religijne obywateli naszego kraju - od lat niewiele się zmienia.

Przynależność do Kościoła katolickiego zadeklarowało około 92 procent Polaków. W niedzielnej mszy świętej w roku 2018 uczestniczyło 38,2 procent z nich (rok temu to było 38,3 procent), a do Komunii świętej przystępowało 17,3 procent (rok temu - 17 procent).

Jeśli chodzi o poszczególne diecezje - najwyższy poziom uczestnictwa zobowiązanych katolików we mszy świętej odnotowano w diecezji tarnowskiej (71,3 procent), rzeszowskiej (64,3 procent) i przemyskiej (60,4 procent). Najniższy zaś w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej (24,1 procent) i łódzkiej (24,5 procent).

Ilu uczniów chodzi na religię?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego sprawdził także uczestnictwo w lekcjach religii. Z raportu wynika, że bierze w nich udział 88 procent uczniów, ale tylko jeden procent - zamiast religii - chodzi na etykę.

- Odsetek uczniów, które uczestniczą w lekcjach religii różni się pod względem typów szkół - przyznał ks. Dr Wojciech Sadłoń, dyrektor instytutu. I dodał, że najwięcej uczniów chodzi na religię na etapie edukacji wczesnoszkolnej (przedszkola, szkoły podstawowe). Najmniej zaś "w placówkach, które gromadzą starszą młodzież".

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99 procent), rzeszowskiej (99 procent) i przemyskiej (98,6 procent). Najmniejszy zaś w archidiecezji warszawskiej (74,8 procent), sosnowieckiej (75,2 procent) oraz łódzkiej (77,7 procent).

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Artur Miziński powiedział we wtorek, że Kościół prowadzi rozmowy z rządem, aby nie było takiej sytuacji jak teraz - że uczniowie mogą z zajęć religii bądź etyki zupełnie zrezygnować. - Będzie to także przedmiotem dalszych rozmów między Episkopatem a rządem, aby doprowadzić, tak jak w wielu państwach europejskich, do tego, aby była możliwość: albo etyka, albo religia i aby pozostawić jeden z tych przedmiotów - powiedział.

