Kraków. Dyrektor Bagateli usłyszał prokuratorskie zarzuty. Nie przyznaje się do winy

Po kilkugodzinnym przesłuchaniu w prokuraturze dyrektor Teatru Bagatela usłyszał zarzuty. Dotyczą one m.in. nakłaniania osób zależnych służbowo do innych czynności seksualnych. Henryk Jacek S. nie przyznaje się do winy.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

