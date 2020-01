"Polska dla seniorów" to specjalna akcja TOK FM z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, które przypadają 21 i 22 stycznia. Złożą się na nią: audycje, ekskluzywne podcasty oraz specjalne materiały dostępne na tokfm.pl. Oddamy głos seniorom - zapytamy, jak im się żyje w Polsce, jakie mają oczekiwania, jakie problemy i wyzwania widzą. Porozmawiamy z ekspertami i praktykami o tym, jak zabezpieczyć przyszłość starszych ludzi, a tym samym nas wszystkich.

Żyjemy coraz dłużej - na emeryturze spędzamy ok. 20 lat, to jedna trzecia naszego życia. - Dlatego warto ją planować. Jeżeli będziemy się do niej świadomie przygotowywać, to może być całkiem fajna i w niezłym zdrowiu. Ważne, żeby nie uciekać od tej świadomości i nie myśleć, że jakoś to będzie - przekonywała w rozmowie z Cezarym Łasiczką Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Jak przygotować się do emerytury? I dlaczego seniorzy są istotni dla gospodarki? Posłuchaj podcastu!

W Polsce żyje już prawie 12 mln osób powyżej 55 roku życia, ponad 9 mln z nich przekroczyło 60 lat. Co rynek ma im do zaoferowania? - Wiele rzeczy wynika z definicji i modeli ustalonych dawno temu. Dzisiaj patrzymy stereotypowo na osobę, która jest seniorem. Albo tak o niej tylko myślimy. Jesteśmy nie tylko szybko starzejącym się społeczeństwem, ale przede wszystko długo żyjącym - tłumaczyła Marzena Rudnicka w rozmowie z Mikołajem Lizutem.

Kto i kiedy może pobierać emeryturę i jednocześnie pracować? - Co do zasady, łączenie pracy z emeryturą nie jest w Polsce zakazane. Składając wniosek o emeryturę, należy wykazać, że się nie pracuje. Ale co będzie potem? Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w to nie wnika - mówił w TOK FM Wojciech Andrusiewicz z ZUS.

Czy zdarzają się jednak sytuacje, w których ZUS nie zgodzi się na wypłacanie emerytury pracującemu? Posłuchaj podcastu!