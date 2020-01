Prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ws. ułaskawienia Jana Śpiewaka

zorro318 godzinę temu 0

Kazdy taki wyrok oznacza kilkadziesiat tysiecy glosow dla PiS. I najzupelniej nie potepiam Jana Spiewaka, ze "odpuscil" sobie dalsze procesowanie sie, czyli w zasadzie kopanie sie z koniem. Sprawy tej nigdy najprawdopodobniej by nie wygral, w grze biora udzial zbyt wazne osobistosci, aby pozwolily na zablokowanie sobie kariery i ogromne pieniadze. Wydanie innego wyroku oznacze dla srodowiska prawniczego, a wszczegolnosci dla sedziow, otwarcie przyslowiowej "Puszki Pandory".Skandalem samym w sobie jest utajnienie uzasadnienia wyroku,a uogolniajac utajnianie rozpraw pod byle pretekstem.Pisze to pod wplywem wlasnych doswiadczen z polska Temida.

Moj proces w sprawie o nieruchomosc trwal prawie 14 (czternascie )lat, sprawa z punktu widzenia prawa cywilnego byla prosta, powinna trwac maksymalnie pol roku czyli kilka rozpraw. W ciagu tych lat bylem swiadkiem

wydarzen nadzwyczajnych o znamionach cudow, jak zagubienie poczty dyplomatycznej - czesc wyjasnien skladalem w konsulacie - zaginiecie kilku przesylek kurierskich - czesc, ale po czasie odnalazla sie w sadowych

kancelariach. Wizyty u najprzerozniejszych prezesow sadow, w Ministerstwie Sprawiedliwosci a nawet interwencja

RPO w niczym nie przespieszyly biegu wydarzen.Dokumenty, o ktore wystepowalem okazaly nie do odtworzenia. Rajdy po sadowych biurach w poszukiwaniu dokumentow tuz przed kolejna rozprawa to byla norma. Adwokaci wyraznie bali sie sedziego, sam sedzia "zapominal" co postanowil, jesli pozniej okazywalo sie to niekorzystne dla strony przeciwnej. Po 14 latach awantur sadowych, po wyroku w drugiej instancji (tak, jak J Spiewak) machnalem

reka i zakonczylem proces. Napisalem do Trybunalu w Strasbourgu pozew przeciw RP z prosba o odszkodowanie wynikajace z przewleklosci i nierzetelnosci procesu a w odpowiedzi zostalem poinformowany, ze nie maga zajac sie ta sprawa, gdyz nie wykorzystalem wszystkich mozliwosci prawnych w Polsce, czyli kolejne kilka lat szlifowania

sadowych gmachow i oczywiscie wydatki.