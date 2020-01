W piątkowe popołudnie w bramę prowadzącą do Kancelarii Prezydenta w Warszawie wjechała ciężarówka. Wszystko wskazuje na to, że kierowca zawadził o kutą konstrukcję, która runęła. To, co z niej zostało, uwiecznił na filmie m.in. były poseł Paweł Grabowski, który nagranie opublikował na Twitterze.

Na miejscu pojawiła się policja i Służba Ochrony Państwa, które zabezpieczały fragmenty zniszczonej bramy. Kierowca ciężarówki został przebadany alkomatem - był trzeźwy. Całe zdarzenie traktowane jest jako kolizja.

Z informacji, które przekazał PAP jeden ze świadków zdarzenia wiadomo, że ciężarówka volvo uderzyła w lewy filar bramy, zakleszczyła się, a następnie ruszyła do przodu, wyrywając całą bramę.

Zabytkowa brama wjazdowa staraniem Kancelarii Prezydenta RP została odrestaurowana w 2000 roku.