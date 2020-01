"Polska dla seniorów" to specjalna akcja TOK FM z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka , które przypadają 21 i 22 stycznia. Złożą się na nią: audycje, ekskluzywne podcasty oraz specjalne materiały dostępne na tokfm.pl. Oddamy głos seniorom - zapytamy, jak im się żyje w Polsce, jakie mają oczekiwania, jakie problemy i wyzwania widzą. Porozmawiamy z ekspertami i praktykami o tym, jak zabezpieczyć przyszłość starszych ludzi, a tym samym nas wszystkich .

REKLAMA

Dziennikarka podkreśliła, że całodzienna opieka nad dziećmi jest bardzo trudną i wyczerpującą pracą. Zastanawiała się, czy nie jest dobrym pomysłem zatrudnić mamę czy teściową zamiast obcej opiekunki. Głosy wśród słuchaczy były podzielone od popierających do zdecydowanie przeciwnych.

Za granicą to naturalne, w Polsce oburzające

Pan Jarosław opowiadał, że sam 17 lat temu płacił swojemu teściowi za opiekę nad dzieckiem. - Teść szukał pracy. Doszliśmy do porozumienia, że jest to najodpowiedniejsza osoba do dziecka. Zatrudniliśmy go. Płaciliśmy za to, że codziennie przychodził, i obie strony były zadowolone.

Słuchacz dodał, że działo się to w czasach, kiedy mieszkali za granicą i tam taka transakcja nikogo nie dziwiła, natomiast teraz mieszkają w Polsce i kiedy wspominają zatrudnienie dziadka jako opiekuna do wnuczka, wiele osób się dziwi, a nawet jest oburzonych: "jak to? dziadek mógł wziąć pieniądze za to, że pomagał?". - Akurat on potrzebował pracy, a my potrzebowaliśmy kogoś do dziecka - mówił pan Jarosław, dla którego taki układ był czymś naturalnym.

Stała pensja zmienia babcię w zwykłego pracownika

Karolina z Warszawy była innego zdania. - W rodzinach nie powinno się płacić stałej pensji. Rodzina to jest rodzina. Babcia opiekuje się wnukami, bo kocha te wnuki i lubi z nimi przebywać - mówiła słuchaczka. Podkreślała, że w rodzinie pomaga się sobie nawzajem na zasadzie współpracy. - Babci się pomaga, zawiezie się ją, przywiezie. A jeśli dajemy komuś pensję, to on już nas nie powinien obchodzić. A babcia od dzieci i wnuków będzie jeszcze dużo oczekiwać - mówiła pani Karolina. Dodała, że jeśli chcemy wynagrodzić babcię za jej pracę, to lepiej jest coś jej kupić, pomóc, ale stała pensja jest złym pomysłem.

Chciałam płacić, babcia powiedziała "nie"

Beata z Wrocławia opowiadała, że ma 4-letniego synka i chciała zapłacić swojej mamie za opiekę nad nim, ale ona odmówiła brania pieniędzy. - Zaproponowałam dziadkom normalną stawkę, którą pobiera niania, dla mnie to było absolutnie naturalne, ale babcia powiedziała, że absolutnie się nie zgadza, że to wstyd brać pieniądze od własnych dzieci - opowiadała słuchaczka.

Dziadkowie powinni pomagać, bo za chwilę też będą potrzebować pomocy

Pani Anna zwróciła uwagę, że dziadkowie nie powinni brać pieniędzy za opiekę nad wnukami, bo przecież za jakiś czas to oni będą wymagać opieki od swoich dzieci czy wnuków. - A co, jeśli dziadkowie się zestarzeją i nie będą mieli pieniędzy, żeby zapłacić swoim dzieciom albo wnukom, żeby się nimi opiekowały? - pytała.

Płacenie dziadkom? Świat stanął na głowie

Pan Marek z Warszawy natomiast kategorycznie sprzeciwił się temu, aby dziadkowie brali pieniądze od dzieci za opiekę nad wnukami. - Płacenie babci czy dziadkowi za opiekę nad wnukami jest brakiem szacunku dla tych ludzi (...). Jeśli ja jako dziadek idę do pracy opiekować się swoim wnukiem, to znaczy, że ja tego szacunku od zięcia czy syna nie dostaję - mówił słuchacz. Zgodził się na zwrot kosztów związanych z dojazdem czy zakupami, ale stwierdził, że bycie opłacanym przez syna to znak, "że świat stanął na głowie".

Płacenie dziadkom jako forma pomocy

Pani Joanna napisała w e-mailu, że popiera płacenie babciom za opiekę nad wnukami jako formę pomocy starszym rodzicom, którzy często mają niskie emerytury. - Niełatwo przyznać się, że nie starcza na godne życie. Mnie córka prosiła, abym powiedziała jej, jak mi nie będzie starczać, ale to jest bardzo trudne, więc uczciwie jest dostać jakieś wynagrodzenie za pracę z sercem wykonywaną (bo przecież wnuki często kocha się bardziej niż niegdyś dzieci) - napisała do redakcji TOK FM.

Audycja MIKROFON TOK FM codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 na antenie TOK FM. Sprawdź, jak słuchać i jak wziąć udział w dyskusji >>>

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo: