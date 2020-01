Wyjątkowa awaria Facebooka odsłoniła nazwiska administratorów stron. Wiadomo, kto postuje dla Ministerstwa Sprawiedliwości

homo_lupus wczoraj Oceniono 7 razy 3

Ja rozumiem dążenia imigrantów do naturalizacji i ich determinację do zaistnienia w kraju, który ich litościwie przygarnął, ale ktoś to powinien kontrolować, bo jak widać, czasami przyjmuje to formy patologiczne. Co na to nasza prawica, która tak bardzo chce nas przed obcymi bronić? Czy nam nie należy się ochrona przed zarazkami, które są przez niego rozsiewane w przestrzeni publicznej?