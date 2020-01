Około 120 tysięcy wolantariuszy w całej Polsce, a także w wielu miejscach świata, wyruszyło na ulice z puszkami, żeby zbierać pieniądze na nowoczesny sprzęt potrzebny do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Podczas oficjalnego otwarcia finału w warszawskim sztabie orkiestry Jurek Owsiak podkreślał, że celem akcji jest przede wszystkim niesienie pomocy.

- Zresztą takich miejsc jest w Polsce ponad dwa tysiące, gdzie ludzie się bawią, gdzie są ze sobą, a więc celebrujmy ten dzień moi drodzy Polacy, rodacy i bądźmy w przyjaźni dla tych, którzy zbierają pieniądze. Dla naszych wolontariuszy, którzy od zupełnie małych dzieci, po dorosłe osoby, tworzą coś, co po raz 28. będzie razem z nami - mówił Owsiak.

- Już mamy na naszym koncie ponad 15 milionów złotych. To jest minion więcej niż było rok temu. To nic nie musi wróżyć, ale to takż epokazuje, że jesteśmy goptowi, aby spełnić wszystkie oczekiwania, które mieliśmy - przekazał już o 11.

W ubiegłym roku Orkiestra zebrała rekordową kwotę - ponad 175 milionów złotych.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie

Na aukcji na rzecz WOŚP licytować można m.in. kolację z Magdą Gesler czy Mikem Tysonem, medal noblowski Olgi Tokarczuk, czy spacer po Warszawie z Leszkiem Balcerowiczem. Do licytacji dołączył też Warszawski Transport Publiczny. Można wylicytować wycieczkę na niedostępną na co dzień stację techniczno-postojową metra na Kabatach.

- Tramwaje Warszawskie oferują kurs jazdy tramwajem, MZA ma ofertę, aby przenieść się do lat 20. w stolicy i wylicytować niepowtarzalną wycieczkę na pokładzie legendy przedwojennej komunikacji, czyli 90-letniego autobusu - mówił w TOK FM rzecznik prasowy stołecznego ratusza Kamil Dąbrowa.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku

Głównym miejsce gdańskich wydarzeń jest Europejskie Centrum Solidarności. O 16 na scenie przed ECS rozpocznie się finałowy koncert, natomiast o 19.30 rozpocznie się wspomnienie zmarłego w zeszłym roku prezydenta miasta Pawła Adamowicza, zakończone Światełkiem do Nieba o godzinie 20.

Głównym hasłem tegorocznego finału są ostatnie słowa prezydenta: Gdańsk dzieli się dobrem.

Wsparcie dla Australii

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy chce pokazać wsparcie dla Australii. W tym celu planowana jest specjalna akcja na warszawskim placu Bankowym. Ma to być gest solidarności dla kraju od miesięcy walczącego z gigantycznymi pożarami.

- Chcemy rozwinąć wielką flagę australijską i puścić hymn Australii. Na tle tej ogromnej flagi chcemy symbolicznie wysłać wiadomość w stronę Antypodów, że jesteśmy myślami z nimi - zapowiadał Owsiak.

