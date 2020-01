WOŚP 2020. Ile zebrali?

Lepiej się napić wódki

Niż coś wrzucić do owsiakowej puszki

Jurek ręce już zaciera

Naród znowu go chojnie wspiera

Dzieciom da jakieś ochłapy

A sobie wybuduje pałacyk

Rodzince też się coś należy

Więc pójdzie dla nich kolejna część pieniędzy

Więc niech wolontariusze cały dzień tyrają

I dla jurka pieniążki zbierają

Cały rok obrażamy katolików

Ale nie pogardzimy ich grosików

Cały naród poszedł w tany

A jurek jaki uchachany

Że naród znowu został oszukany

A on znowu przez rok cały

Będzie z datków utrzymywany