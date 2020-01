Operator TVP został nagrany, jak uderza kamerą szefową gabinetu marszałka Senatu

nieotake godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Wsio prawilna, bo kiedy padlo „bierz go!”, to spuszczone z łańcucha kundle szczujne TVPiS jeńców brać nie mają!

Pamiętacie, z jakim amokiem w przećpanych ślepiach swołocz wabiąca się Sitek tocząc z pyska pianę miesiącami uganiała się z sitkiem z logo kur’wizji za prezydentem Adamowiczem, aż zaszczuła człowieka na śmierć?

Chwilowo co prawda burdelpapa Kureski się gnoja pozbył, gdyż po pewnym porannym happeningu w pociągu - kiedy to napisdolony w 3 dudy zwyzywał wezwanych kulsonów od pedałów i ciot oraz kazał im sobie obciągnąć i possać, ponieważ nie chcieli mu uwierzyć, że ich „kuwra załatwi” - dostał za znieważenie policmajstrów wyrok w zawiasach i trzeba teraz poczekać, aż sprawa nieco przyschnie, niemniej jest więcej niż pewne, że to gòwno wkrótce znowu wypłynie, nie może sobie wszak rządząca mafia pozwolić, żeby tak zasłużony dla wadzy ludowej funkcjonariusz aparatu propagandy leżał odłogiem i młodych hien nie tresował.

A na razie żeby nie wyjść z wprawy niech sobie towarzysz Sitek trenuje gnojenie człowieka na konkubinie, nad którą ze zwyrolskim upodobaniem znęca się psychicznie oraz fizycznie, tłucząc ją do nieprzytomności.

Gdyż albowiem, jak mawiał tow. Lenin, gorejące rewolucyjnym zapałem kadry są najważniejsze!