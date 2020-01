Budowa ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy - zgodnie z pierwotnym planem - powinna zakończyć się w sierpniu 2020 roku. W termin ten nie wierzy jednak burmistrz Ursynowa Robert Kempa. - Każdy, kto cokolwiek wie na temat budowy dróg stwierdzi, że ten tunel nie powstanie do połowy sierpnia tak, jak przewiduje kontrakt. Więc my niezmiennie oczekujemy, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała realny termin zakończenia prac - mówi naszemu reporterowi samorządowiec.

GDDKiA to inwestor Południowej Obwodnicy Warszawy. Odcinek tej trasy przechodzący przez Ursynów jest wyjątkowo skomplikowany, bo przebiega w tunelu znajdującym się pod dzielnicą. Jego długość to nieco ponad 2 kilometry.

Według burmistrza Kempy, budowa tego odcinka z pewnością się przedłuży. - Dokumenty, które są składane do miasta stołecznego Warszawy wskazują, że te prace będą trwały jeszcze przynajmniej przez rok, jeśli nie dłużej - informuje.

Jest wniosek o wydłużenie prac

GDDKiA nie potwierdza tej informacji. W oficjalnym komunikacie Dyrekcji sprzed kilku dni zapewnia jedynie, że realizowane są wszystkie działania, by inwestycję zakończyć do końca roku.

Przedstawiciel GDDKiA Krzysztof Nalewajko przyznaje jednak, że wykonawcy składali już wnioski o wydłużenie terminu robót (wykonawcą ursynowskiego odcinka jest firma Astaldi). - I dopiero po rozpatrzeniu tych roszczeń będzie można określić, czy termin na zrealizowanie tej inwestycji zostanie wydłużony, czy też nie - stwierdza. Szczegółowych informacji udzielać nie chce. - Nie możemy nic w tej chwili podać. Dopiero po rozpatrzeniu tych wniosków podamy informację, już taką zgodną, że podpisaliśmy aneks wydłużający czas ukończenia inwestycji - informuje. Dopytywany, kiedy można się tego spodziewać, odpowiada: "musimy się uzbroić w cierpliwość".

Na zakończenie budowy POW na Ursynowie niecierpliwie czekają mieszkańcy południowej Warszawy, którzy teraz z powodu inwestycji często stoją w korkach.

W sumie Południowa Obwodnica Warszawy składa się z trzech odcinków. Pierwszy - od ulicy węzła Puławska do ulicy Przyczółkowej (właśnie ze skomplikowanym tunelem pod Ursynowem), który ma 4,6 km długości. Drugi - od Przyczółkowej do Wału Miedzeszyńskiego (z mostem przez Wisłę) - o długości 6,5 km i trzeci - od Wału Miedzeszyńskiego do Trasy Lubelskiej - liczący 7,5 km długości. Jak informowała "Gazeta Stołeczna", o kilka miesięcy - względem pierwotnych planów - opóźniony jest też odcinek drugi i trzeci.