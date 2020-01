Sędzia Juszczyszyn pojedzie do Sejmu, aby osobiście przejrzeć listy poparcia do nowej KRS

"Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r. zarządził oględziny zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oględziny tych dokumentów sąd wyznaczył na 21 stycznia 2020 r. w siedzibie Kancelarii Sejmu" - czytamy w komunikacie, który pojawił się we wtorek na stronie internetowej sądu.

W piśmie tym czytamy ponadto, że 13 stycznia wpłynęło do sądu w Olsztynie pismo Kancelarii Sejmu "z wnioskiem o przeprowadzenie przez sąd dowodu poprzez przejrzenie oryginałów dokumentów objętych postanowieniem z 20 listopada 2019 r. w zakresie zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i wykazów obywateli, którzy udzielili poparcia kandydatowi na członka Krajowej Rady Sądownictwa w siedzibie Kancelarii Sejmu".

Przypomnijmy - sędzia Paweł Juszczyszyn - w listopadzie zażądał - pod rygorem grzywny - udostępnienia list osób popierających kandydatów do KRS. Kancelaria Sejmu nie wykonała jednak tego polecenia. W związku z czym sędzia Juszczyszyn wezwał jej szefową - Agnieszkę Kaczmarską - na przesłuchanie. Zaplanowano je na 24 stycznia.

Oględziny w Kancelarii Sejmu zaplanowano na 21 stycznia

W oświadczeniu, które wydał we wtorek rzecznik SO w Olsztynie czytamy: "Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek ciążącym na niej, jako administratorze danych osobowych 3124 obywateli objętych powyższym wykazem, obowiązku zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa tych danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem" - informuje we wtorkowym oświadczeniu sąd w Olsztynie".

W związku z tym, sąd - jeszcze w tym samym dniu - "postanowił zarządzić oględziny przez cały skład sądu w osobie Pawła Juszczyszyna oraz protokolanta oryginałów dokumentów złożonych w Kancelarii Sejmu.

Jak czytamy na stronie sądu, oględziny wyznaczono na 21 stycznia 2020 roku, na godz. 9, w siedzibie Kancelarii Sejmu, wzywając na nie Agnieszkę Kaczmarską - szefową Kancelarii Sejmu i zobowiązując ją do ułatwienia dostępu do opisanych tam dokumentów – pod rygorem skazania na grzywnę w przypadku niezastosowania się bez uzasadnionych przyczyn do zarządzenia w przedmiocie oględzin.

"Sąd Okręgowy w Olsztynie tym samym postanowieniem oddalił wniosek Szefowej Kancelarii Sejmu z dnia 29 listopada 2019 r. o uchylenie postanowienia nakazującego jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa" - czytamy w komunikacie.

Problemy sędziego Juszczyszyna

Przypomnijmy - po tym, jak w listopadzie sędzia Juszczyszyn zażądał opublikowania list poparcia pod kandydatami do KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości cofnęło mu delegację do Sądu Okręgowego, a prezes Sądu Rejonowego zawiesił go na miesiąc w orzekaniu. Finalnie Izba Dyscyplinarna SN uchyliła tę decyzję.

