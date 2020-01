CBA zatrzymało lidera mafii lekowej. Grupa skupiła leki o wartości ponad 50 mln złotych

bihepi 6 godzin temu Oceniono 3 razy -1

Już we WRZEŚNIU 2019 TVN pokazał reportaż o mafii lekowej, z wyraźnymi wskazaniami jak to działa, sugestiami, który vicemin. kryje cały szwindel, z opiniami ludzi " z wewnątrz", jak to ukrócić.....

Czy Kamiński Zawsze Dziewica, aż przez PIĘĆ MIESIĘCY musiał zacierać ślady swoich kolegów w tym biznesie?