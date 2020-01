Wnuk potrafi sprawić, że dziadkowie czują się potrzebni i doceniani

"Polska dla seniorów" to specjalna akcja TOK FM z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, które przypadają 21 i 22 stycznia. Złożą się na nią: audycje, ekskluzywne podcasty oraz specjalne materiały dostępne na tokfm.pl. Oddamy głos seniorom - zapytamy, jak im się żyje w Polsce, jakie mają oczekiwania, jakie problemy i wyzwania widzą. Porozmawiamy z ekspertami i praktykami o tym, jak zabezpieczyć przyszłość starszych ludzi, a tym samym nas wszystkich .

REKLAMA

Elżbieta Pomaska wskazała na przykry aspekt starości, dotyczący tego, że często ktoś, kto ma dużo wiedzy, empatii, czasu, bardzo dużą potrzebę bycia potrzebnym, zauważonym, jest niedoceniany ze względu na swój starszy wiek. Podkreślała, że miłość do wnuka jest wielkim darem i wielką szansą, na to, by czuć się jeszcze potrzebnym, a kontakt z dzieckiem jest jednym z najlepszych sposobów utrzymania przez osoby starsze sprawności fizycznej i intelektualnej.

- Rodzice dziecka traktują nas nieco protekcjonalnie, nieco lekceważąco, co jest dla większości z nas irytujące i męczące, a wnuk potrafi sprawić, że ta starsza osoba czuje się naprawdę potrzebna i doceniana - podkreślała ekspertka.

Elżbieta Pomaska mówiła, że kiedy ludzie stają się dziadkami, często chcą wykorzystać ten moment kontaktu z dziećmi, którego nie wykorzystali, będąc rodzicami. - To, co nas u wnuków wzrusza i bawi, u własnych dzieci nas irytowało. To jest inna miłość - podkreślała.

Ekspertka programu Oswajanie Starości wskazała, że bardzo ważny kontakt jest dziadków z wnukami i ubolewała, że kiedy rodzice się rozstają, a sąd przyznaje prawo opieki którejś ze stron, pomija się kwestię dziadków.

- W polskim prawie nie ma zapisu, który regulowałby stosunek dziadków i wnuków po rozstaniu się rodziców. Kiedy rodzice się rozstają, rodzice mają tylko jedno wyjście: wniesienie do sądu sprawy o zabezpieczenie kontaktu z wnukami - mówiła rozmówczyni Karoliny Głowackiej. Dodała, że kilka takich spraw już było rozpatrzonych pozytywnie przez sąd, który przychylał się do prośby dziadków o umożliwienie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców, ale według niej korzystna byłaby zmiana prawa w ten sposób, żeby dziadkowie nie musieli indywidualnie o to walczyć. - Jeśli dziadkowie byli emocjonalnie związani z dzieckiem do momentu rozwodu, trudno oczekiwać, żeby dziecko dobrze zniosło informację, że teraz nie będzie widywało dziadków - mówiła Elżbieta Pomaska.

Posłuchaj rozmowy Karoliny Głowackiej i Elżbiety Pomaski w TOK FM. Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo: