Abp Marek Jędraszewski Człowiekiem Roku klubów "Gazety Polskiej". Przypomniano słowa o "tęczowej zarazie"

"Z wielk rado軼i informujemy, 瞠 nagrod Klub闚 "Gazety Polskiej" za rok 2019 otrzyma arcybiskup Marek J璠raszewski. Taki jest werdykt zdecydowanej wi瘯szo軼i naszych klubowicz闚. Arcybiskup J璠raszewski da si pozna jako niez這mny obro鎍a wiary i g這siciel prawdy. Nie uleg zastraszaniu i represjom" - tak "GP" uzasadnia przyznanie nagrody metropolicie krakowskiemu.

"Arcybiskup J璠raszewski znany jest z tego, 瞠 nie boi si m闚i prawdy o dzisiejszym 鈍iecie, nawet je瞠li wielu to przeszkadza. Nazywa z這 z貫m, a grzech - grzechem" - przekaza tygodnik.

Gazeta przypomnia豉 wypowied abp. J璠raszewskiego wyg這szon podczas mszy 鈍i皻ej na Wawelu w si鏚m rocznic katastrofy smole雟kiej. "Siedem lat czekali鄉y na s這wa prawdy tak wysokiego dostojnika ko軼ielnego o tej strasznej krzywdzie, jakiej doznali Polacy w kwietniu 2010 roku. Bo kto wcze郾iej mia odwag powiedzie, 瞠 stali鄉y si ofiarami bezwzgl璠nej mistyfikacji?" - cytowa豉 "Gazeta Polska". "Symbolem mistyfikacji, kt鏎ej pr鏏owano nada wag ostatecznej interpretacji przyczyny katastrofy, sta豉 si s造nna "pancerna brzoza" - czytamy dalej.

Tygodnik przytoczy r闚nie s這wa arcybiskupa wypowiedziane w ubieg造m roku podczas mszy w Bazylice Mariackiej z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego: "Czerwona zaraza ju po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, 瞠 nie ma nowej, kt鏎a chce opanowa nasze dusze, serca i umys造. (...) Nie czerwona, ale t璚zowa".

Nie by to jednak pierwszy raz, kiedy duchowny krytykowa 鈔odowisko LGBT. W czerwcu, podczas uroczysto軼i Bo瞠go Cia豉 stwierdzi, 瞠 "karta LGBT i instrukcje WHO s w istocie programami deprawacji dzieci". Z kolei w kwietniu abp J璠raszewski wymieni "gender, LGBT i kryzys warto軼i w szko豉ch" jako to, co "uderza w godno嗆 cz這wieka".

"Ekologizm to zjawisko niebezpieczne"

Metropolita znany jest r闚nie z krytyki Grety Thunberg. - To powr鏒 do Engelsa i do jego twierdze, 瞠 ma鹵e雟two to kolejny przejaw ucisku, a w imi r闚no軼i trzeba zerwa z ca陰 tradycj chrze軼ija雟k, bez kt鏎ej my - Europejczycy, nie zrozumiemy si, bo jeste鄉y w niej wychowywani od tysi帷leci - m闚i hierarcha, komentuj帷 manifest, pod kt鏎ym podpisa豉 si m.in. szwedzka aktywistka. Jego zdaniem "ekologizm to zjawisko niebezpieczne".

