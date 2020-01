Tuszowanie molestowania w Żandarmerii Wojskowej? "Tu sprawiedliwości nie będzie"

Edyta Żemła z Onetu ujawnia kolejne informacje w sprawie rzekomego molestowania w Żandarmerii Wojskowej. Sprawa - przypomnijmy - trwa od blisko trzech lat. Wiosną 2017 roku kapral Karolina Marchlewska zgłosiła ówczesnemu szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi, że była molestowana seksualnie przez przełożonego. W wewnętrznym śledztwie, jakie przeprowadzono w żandarmerii nie stwierdzono nieprawidłowości. Prokuratura prowadzi jednak postępowanie w tej sprawie.

Kilka dni temu Onet opisał, że kapral Marchlewska "w aktach śledztwa o molestowanie seksualne odnalazła szkalującą ją notatkę Żandarmerii Wojskowej, sporządzoną na podstawie rozmowy z policjantką". Według tej notatki, policjantka z Wieliszewa miała wskazać, że Marchlewska "jest powszechnie znana lokalnej społeczności z uwagi na niemoralne prowadzenie się w życiu osobistym, które nie przystoi kobiecie". Jak podaje Onet - "dokument został sfabrykowany". W radiu TOK FM przekonywała o tym sama Karolina Marchlewska.

Tworzenie fałszywych dowodów?

- Zrobiłam konfrontację z panią policjantką. Zadzwoniłam do niej, umówiłam się z nią, odbyłyśmy rozmowę. Rozpytałam ją na okoliczność kwestii, czy panowie żandarmerii byli u niej, rozpytywali na mój temat. Podałam kluczowe pytania, które mnie interesowały. Pani policjantka zbulwersowała się czymś takim. Powiedziała, że absolutnie nie miało to miejsca i że to, co zostało zawarte w tej notatce jest kłamstwem - opisywała żołnierka.

Jak dodała, policjantka stwierdziła, że dołączony do akt sprawy dokument oczernia nie tylko żołnierkę, ale też ją. Była gotowa zeznawać w tej sprawie.

W związku z tym, Marchlewska - jak tłumaczyła na naszej antenie - złożyła zawiadomienie do prokuratury "w związku z tworzeniem fałszywym dowodów, jak również z poświadczaniem nieprawdy na dokumencie mającym znaczenie prawne". - Mój wniosek dowodowy o przesłuchanie policjantki został oddalony. W uzasadnieniu wskazano, że chce przedłużyć śledztwo - powiedziała rozmówczyni Agnieszki Lichnerowicz.

Jak podaje portal Onet, prowadząca sprawę prokurator Małgorzata Gałązka miała także wskazać, że Karolina Marchlewska "miała dość czasu na złożenie tego wniosku, ponieważ notatka żandarmów pochodzi z 24 października 2017 roku". Z drugiej strony - Marchlewska twierdzi, że notatka została dołączona do akt sprawy dopiero w listopadzie 2019. Potwierdza to też Onetowi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

- W moim przekonaniu, od samego początku (…) ci, którzy podczas mojej służby w Żandarmerii Wojskowej dopuścili się przestępstw na moją szkodę, znieważali mnie, składali fałszywe zeznania, twierdzili, że byłam karana, co nigdy nie miało miejsca - pozostają pod ochroną prokuratury - mówiła w TOK FM Marchlewska. - Nie ulega wątpliwości, że rażące przeciąganie postępowań z moich zawiadomień, miesiące bezczynności, zawieszanie niektórych śledztw, ignorowanie moich wniosków dowodowych czy uznawanie zeznań świadków, którzy zdecydowali się powiedzieć prawdę o ŻW za mało wiarygodne miało na celu ochronę tych osób przez prokuraturę, którzy wyrządzili mi krzywdę - dopowiedziała.

Na koniec rozmówczyni redaktor Lichnerowicz przyznała, że nie liczy już na sprawiedliwe zakończenie całej sprawy. - Tu sprawiedliwości nie będzie. Wszystko jest zamiatane pod dywan. Tu nie ma jakiejkolwiek kontroli - mówiła.

