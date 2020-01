Iustitia reaguje na słowa Andrzeja Dudy. Zarzuca mu szkalowanie sędziów i mowę nienawiści

C ZA 2 godziny temu Oceniono 6 razy 4

To wręcz niewiarygodne, żeby prezydent niemałego, ponoć demokratycznego kraju kryminalizował nie tylko całą grupę zawodową ale jeden z trzech filarów trójpodziału władzy. To jest de facto coś, co zasługuje na miano puczu.



Mówienie w tym kontekście o "pozamiataniu domu" to dokładnie taki sam język, jakiego używali hitlerowcy wobec Żydów i innych "wrogów ludu".