elektrownia Bełchatów, znana jako "największy truciciel Europy", spala na dobę STO TYSIĘCY TON węgla brunatnego. Z tej ilości spalonego węgla powstaje ponad trzy razy tyle dwutlenku węgla. Zróbmy zaokrąglenie, Greta. Do CZTERYSTU TYSIĘCY TON CO2 - na dobę! Na pewno uczyłaś się w podstawówce. Powalające, prawda?

OK, no to teraz zróbmy następny słupek. Robiliście słupki na matematyce, jak kiedyś tam jeszcze chodziłaś do szkoły?

Na naszej planecie mieszka 7.7 miliarda ludzi.

Każdy wydycha na dobę średnio kilogram dwutlenku węgla (ty wydychasz więcej, inni mniej...).

To 7.700.000.000,0 * 1kg CO2, który wydobywa się na dobę tylko z naszych płuc.

A to się równa 7.7 MILIONÓw TON CO2 na dobę...

Jakieś dwadzieścia Bełchatowów....



A teraz weź jeszcze pod uwagę, że na świecie żyje sporo więcej takich wrednych stworzeń, które też wydychają perfidnie dwutlenek węgla. Sporo z nich pewnie nawet dużo więcej niż my.



A to dopiero początek bardzo długiej listy źródeł CO2', na których emisję nie mamy żadnego wpływu.





Konkluzja-

Gdyby wszyscy aktywiści klimatyczni zamknęli się na jakiś miesiąc, i dla odmiany poszli trochę do szkoły, było by to nawet większym ograniczeniem emisji CO2, niż kompletne unieruchomienie Bełchatowa na ten czas.