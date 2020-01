26 nowych fotoradarów ma pojawić się na drogach jeszcze w tym roku. Gdzie?

Jeszcze w tym roku na polskich drogach pojawią się 26 nowych fotoradarów. Urządzenia będą zlokalizowane na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Co ważne, większość na obszarach zabudowanych, czyli tam gdzie przekraczanie dozwolonej prędkości niesie największe niebezpieczeństwo. Miejsca zostały wybrane na podstawie analizy wypadków drogowych, którą przeprowadził Instytut Transportu Samochodowego, wspólnie z firmą Heller Consult.

Na briefingu, który odbyła w tej sprawie 17 stycznia, prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS mówił, że w Polsce jest mało fotoradarów - Jeden fotoradar przypada na obszar około 1 tys. km kw. W Belgii, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech na tym samym obszarze znajduje się od 20 do 33 urządzeń - powiedział prof. Ślęzak.

Przetarg na 26 nowych fotoradarów jest częścią programu zakupu w sumie 358 nowych urządzeń. Poza nowymi fotoradarami, pojawi się 39 dodatkowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, 11 urządzeń zamontowanych w pojazdach GITD, a większość nowo zakupionego sprzętu, zastąpi dotychczasowe urządzenia, które z racji wieku trzeba wymienić. Od 2021 r. sieć automatycznej kontroli nad ruchem drogowym powiększy się o 100 nowych miejsc w tym 5 przejazdów kolejowych. W ramach planowanej modernizacji ulepszona będzie też infrastruktura teleinformatyczna. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych

Co ważne, nowe fotoradary będą rejestrować przekroczenia prędkości od 11 km/h wzwyż. Czyli, jeśli na drodze jest ograniczenie prędkości do 50 km, zdjęcie zostanie zrobione pojazdowi który jedzie 61 km/h lub więcej.

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty bez problemów, nowe urządzenia zaczną być montowane w IV kwartale br. Znana jest dokłada lokalizacji miejsc w których pojawią się nowe fotoradary:

Lokalizacja nowych fotoradarów Canard

Obecnie na polskich drogach działa 247 stacjonarnych fotoradarów. Obsługą zajmuje się Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym, działające w strukturach GITD.

Warto przypomnieć, że od 2016 r. samorządy nie mogą korzystać z takich urządzeń. Rok wcześniej parlamentarzyści jednomyślnie przegłosowali taką decyzję. Do tej pory wpłynęło ponad 3 tys. wniosków o zamontowanie nowych fotoradarów lub przeniesienie już istniejących. Prośby do GITD były kierowane od władz samorządowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale też od samych mieszkańców różnych miejscowości.

Do sprawy odebrania samorządom urządzeń do rejestrowania wykroczeń drogowych, minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odniósł się na konferencji organizowanej przez GITD na początku stycznia. Podkreślał, że fotoradary to dobre urządzenia, poprawiające bezpieczeństwo na drogach, ale nie mogą być używane do zarabiania przez samorządy. Zapewnił też, że należy powiększać liczbę tych urządzeń, ale ich obsługą musi zajmować się organ centralny, takim jakim jest CANARD.