Masówki w kopalni "Pokój". Górnicy boją się likwidacji zakładu

Masówki informacyjne odbywają się na wszystkich zmianach - od godziny 6 do 24. Związkowcy są zaniepokojeni sytuacją w kopalni - przekonują, że w związku z wstrzymaniem inwestycji jej przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

REKLAMA

Dlaczego? Wiąże się to z wstrzymaniem prac inwestycyjnych przy nowych ścianach wydobywczych – obecnie w kopalni istnieją trzy, ale wydobycie z nich węgla ma się systematycznie kończyć. Dlatego zakład miał uruchomić trzy kolejne ściany, aby kopalnia mogła wydobywać węgiel do 2022 roku. Ale prace inwestycyjne zostały wstrzymane.

Zdaniem związkowców to początek likwidacji kopalni.

- Na pewno będzie gorąco - iskra wyjdzie pewnie od załogi, a my będziemy wspierać. Jeżeli będziemy razem wszyscy się trzymali, to razem możemy zrobić dużo i obronimy kopalnię - mówi szef górniczej Solidarności - Bogusław Hutek.

Kopalnia 'Pokój". Kartka od władz firmy pracowników nie uspokoi

W odpowiedzi na spekulacje dotyczące zamknięcia kopalni, zarząd Polskiej Grupy Górniczej, do której należy "Pokój", powiesił w zakładzie kartkę z informacją, że trwają analizy związane z przyszłością kopalni, ale nikt nie straci pracy.

Nastrojów załogi to nie ostudziło. - To jest arogancja po prostu, to złe traktowanie ludzi. Nie można podchodzić do takich poważnych spraw w taki sposób, że powiesi się jakąś kartkę, jakieś dwa zdania się napisze - mówił w rozmowie z reporterką TOK FM Przemysław Skupin z "Sierpnia' 80".

Dla górników decyzja o wstrzymaniu prac przy nowych ścianach jest dużym zaskoczeniem. Na prace przygotowawcze wydano bardzo dużo pieniędzy. - To przyszło tak nagle, wszyscy jesteśmy w szoku. Dużo milionów poszło w te ściany - to nie milion-dwa, to jest kilkadziesiąt milionów złotych - ocenia jeden z górników

Związkowcy grożą, że powiadomią też organy ścigania o niegospodarności w kopalni "Pokój".

Problemy kopalni "Pokój"

Sytuacja w kopalni "Pokój" w Rudzie Śląskiej od wielu lat nie jest najlepsza. W styczniu w 2015 roku rząd (wtedy jeszcze PO-PSL) przedstawił "Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej SA", który zakładał przeniesienie czterech najbardziej nierentownych zakładów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń "w celu stopniowego wygaszania ich działalności". Wśród nich była właśnie kopalnia "Pokój". Jej pracownicy organizowali wówczas liczne protesty. Przekonywali, że rząd ówczesnej premier Ewy Kopacz chce zamknąć zakład, a pracownicy dowiadują się o wszystkim z mediów. Górników wspierali wówczas przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz'15.

Czytaj też: Górnicy chcą pilnego spotkania z Jackiem Sasinem. Piszą, że sytuacja jest gorsza niż za rządów Tuska>>>