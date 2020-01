Przemoc, hazard, oszustwa. Na seniorów czyha wiele niebezpieczeństw

"Polska dla seniorów" to specjalna akcja TOK FM z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, które przypadają 21 i 22 stycznia. Złożą się na nią: audycje, ekskluzywne podcasty oraz specjalne materiały dostępne na tokfm.pl. Oddamy głos seniorom - zapytamy, jak im się żyje w Polsce, jakie mają oczekiwania, jakie problemy i wyzwania widzą. Porozmawiamy z ekspertami i praktykami o tym, jak zabezpieczyć przyszłość starszych ludzi, a tym samym nas wszystkich.

KUL wspólnie m.in. z fundacją Inspiratornia przeprowadził badanie na temat hazardu w życiu seniorów. Okazało się, że zaczynają grać po przejściu na emeryturę - często z samotności i pragnienia spełnienia marzeń albo po prostu dlatego, że chcą pomóc finansowo swoim dzieciom.

- Badania Europy Zachodniej, Ameryki i Kanady pokazują, że od kilku lat wzrasta jednak nasilenie grania hazardowego i problemów hazardowych wśród osób starszych. Specjaliści coraz bardziej zwracają uwagę na to, że to granie seniorów jest jednak troszkę inne, specyficzne i w związku z tym też należałoby te właśnie objąć szczególną opieką dostosowaną do ich potrzeb oraz ich problemów wynikających z hazardu - mówiła w TOK FM Bernadeta Lelonek-Kuleta z KUL.

Na wnuczka, na lekarkę, pielęgniarkę na ZUS, na mechanika - przestępcy korzystają z wielu sposobów, żeby okradać seniorów. Ich kreatywność jest coraz większa - pojawiła się nawet metoda na policjanta.

Wykorzystują chęć pomocy, którą wykazują się seniorzy. Czasem jest też niestety mowa o typowej naiwności - mówił w TOK FM komisarz Sylwester Marczak.

W przypadku osób starszych najczęściej do czynienia mamy z przemocą ekonomiczną i psychiczną - w połączeniu. Częste są też szantaże emocjonalne. Podłoże jest ekonomiczne - rodzina odwiedza starszą osobę w okolicach wypłaty emerytury.

Senior często oddaje pieniądze w poczuciu, że w pewnym sensie płaci za kontakt ze swoją rodziną. Czasem osoby starsze nie interpretują tego nawet jako przemocy - tłumaczyła w TOK FM Maja Kuźmicz, która zajmuje się próbami zwalczania przemocy wobec seniorów.