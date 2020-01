Afera GetBack. "Genialny oszust robi to w sposób bezczelny, angażując najlepsze kancelarie prawne i doradców"

Zdaniem dziennikarza, na poziomie oszustwa firma w doskonały sposób wykorzystała możliwości giełdowe. Gość TOK FM zwrócił uwagę na rolę jaką odegrały w niej instytytucje zaufania publicznego: banki, fundusze czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych. - Można było sobie tutaj założyć, że jeżeli wszyscy mówią: jest ok; wszyscy rekomendują: kupujcie akcje na giełdzie; obligacje się sprzedają, debiut giełdowy pomaga przeprowadzić ileś szanowanych, renomowanych firm consultingowych, domów maklerskich, itd., (to wszystko jest ok - red.).

REKLAMA

- Genialny oszust robi to w sposób bezczelny, angażując najlepsze kancelarie prawne, najlepszych doradców, bo wtedy nikt nie zakwestionuje, a jak zakwestionuje, to on pokaże: ale oni ręczą, a ty mówisz, że coś jest nie tak. I dopiero kiedy ta bańka pękła, spółka przestała spłacać obligacje, wszyscy (zaczęli mówić - red.) "za agresywnie się rozwijała, to nie mogło tak długo trwać, wiadomo było, że jest tutaj model piramidy finansowej, że spółka drogo pożycza pieniądze, bo nie jest w stanie obsługiwać bieżących zobowiązań". I wszyscy byli mądrzy po szkodzie - ocenił Godusławski.

Według dziennikarz, GetBack podważył zaufanie do całej giełdy w Polsce oraz instytucji, które odpowiadają za jej prawidłowe finkcjonowanie. - KNF po stronie państwa, ale z drugiej strony mamy też takie instytucje jak firmy audytorskie, które też tutaj nagle - po raz kolejny zresztą w swojej historii - nie wywiązały się ze swoich zobowiązań - mówił gość TOK FM.

Prowadzący program Paweł Sulik przypomniał, że Getback dostał również swego czasu nagrodę od GPW za optymalne wykorzystanie możliwości rynku kapitałowego. - Jest to podwójnie perwersyjne... bo faktycznie, ale ja się zgadzam, że ta firma na poziomie oszustwa wykorzystała możliwości giełdowe w sposób doskonały - podsumował dziennikarz.

Afera GetBack wybuchła w 2018 roku - kiedy okazało się, że firma zajmująca się skupowaniem długów stała się niewypłacalna. Przez co ponad 9 tysięcy osób, które pożyczyły GetBackowi w obligacjach swoje pieniądze, straciły w sumie dwa i pół miliarda złotych.

Całej rozmowy posłuchasz też wygodnie na telefonie dzięki aplikacji TOK FM.