"Polska dla seniorów" to specjalna akcja TOK FM, na którą składają się audycje, ekskluzywne podcasty oraz specjalne materiały dostępne na tokfm.pl. Oddajemy głos seniorom - pytamy, jak im się żyje w Polsce, jakie mają oczekiwania, jakie problemy i wyzwania widzą. Rozmawiamy z ekspertami i praktykami o tym, jak zabezpieczyć przyszłość starszych ludzi, a tym samym nas wszystkich.

Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. W 2060 roku 33 proc. Polek i Polaków osiągnie wiek powyżej 65 lat. Dzisiaj w dyskursie miejskim pojęcie miasto przyszłości łączy się z pojęciami takimi jak smart city. A dane demograficzne, także te o migracjach, wskazują, że za 20-30 lat grupa seniorów to będzie grupa najliczniejsza w wielu polskich miastach - a zatem miasto przyszłości to miasto seniorów.

Wyzwaniem jest architektura miejska, nie tylko ta mała: w odpowiedzi na ograniczenia w poruszaniu się osób starszych. Trzeba też znaleźć rozwiązania zaspokajające wiele innych potrzeb, także towarzyskich.

O tych, i wielu innych aspektach Marta Żakowska rozmawia z Tomaszem Dudą, psychologiem z Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr. Pawłem Kubickim, ekonomistą i socjologiem, związanym z SGH i Uniwersytetem Warszawskim.

Mamy obecnie dwa podstawowe ruchy migracyjne. Z małych miast do dużych i z dużych za granicę. Bardzo często w miastach zostają tylko ludzie starsi - mówił Tomasz Duda, psycholog z Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Mówiąc o osobach starszych często mamy do czynienia z ograniczoną samodzielnością. I w tym kontekście mówimy tutaj też o osobach z niepełnosprawnościami. Jeśli zrobimy miasto przyjazne seniorom, to przy okazji umilimy życie wielu innym grupom społecznym - dodał dr Paweł Kubicki, ekonomista i socjolog, związany z SGH i Uniwersytetem Warszawskim.

Czy architektura przyszłości będzie bardziej przyjazna dla seniorów? I czego najbardziej potrzebują oni w codziennym życiu? O tym opowie dr inż. arch. Agnieszka Labus.