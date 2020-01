Główny Inspektor Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych ws. nowego koronawirusa wydał komunikat skierowany do pracowników ochrony zdrowia.

Zalecenia głoszą, że osoby powracające z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, powinny zgłosić się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z trwającym w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę, rekomendowane jest zaszczepienie się przeciw grypie.

W środę władze chińskie ogłosiły, że liczba zarażonych koronowirusem wzrosła do 571, a 17 osób zmarło. Koronawirus, oznaczony jako 2019-nCoV, rozprzestrzenił się już jednak na inne rejony Chin, a także na inne kraje. Władze miasta Wuhan czasowo wstrzymały komunikację miejską, a także z i do tego miasta. Mieszkańcom zalecono, aby nie opuszczali miasta a podróżnym omijanie go. Chińskie media podają, że władze prowincji zablokowały także połączenia autostradowe Wuhan z innymi miastami - przekazał Reuters.

Władze zalecają także mieszkańcom unikania większych zgromadzeń oraz ograniczenie do minimum pojawiania się w miejscach publicznych.

Podejrzewa się, że wirus przeszedł ze zwierząt na ludzi na targu, gdzie zwierzęta były nielegalnie sprzedawane.

Włochy tworzą specjalny korytarz sanitarny

Specjalnym korytarzem sanitarnym utworzonym na rzymskim lotnisku Fiumicino przeszło ponad 200 pasażerów samolotu, który w czwartek przyleciał z Wuhan. W ramach środków zarządzonych przez włoskie Ministerstwo Zdrowia skanerami zmierzono wszystkim przybyłym temperaturę. Stan żadnej z osób nie budził podejrzeń - poinformowano po przeprowadzonych kontrolach.

Samoloty chińskich linii z Wuhan przylatują na Fiumicino trzy razy w tygodniu. Czwartkowy lot był pierwszym od chwili zastosowania nadzwyczajnych procedur z powodu wirusa, szerzącego się w Chinach.

Zgodnie z nimi zaraz po wylądowaniu w Rzymie wieża kontroli lotów kontaktuje się z kapitanem samolotu i pyta, czy w trakcie podróży u jakiegoś pasażera stwierdzono objawy choroby dróg oddechowych. Dopiero gdy załoga poinformuje, że nie było takiego przypadku, można otworzyć drzwi maszyny i uruchomić procedurę opuszczania pokładu.

Jeśli zaś zauważy się problemy zdrowotne u jakiegoś pasażera, ma on zostać przetransportowany na badania do stołecznego szpitala chorób zakaźnych Spallanzani.

Na rzymskim lotnisku ustawiono tablice informacyjne dla pasażerów udających się do Chin, na których można przeczytać o zagrożeniu koronawirusem. Widnieje na nich także zalecenie Ministerstwa Zdrowia, aby rozważyć możliwość przełożenia podróży, jeśli nie jest ona konieczna.

Polski MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień

Polski MSZ ostrzega, że ze względu na obchody Chińskiego Nowego Roku należy liczyć się ze zwiększonym ruchem osób w całych Chinach, co może przyczynić się do dalszego rozprzestrzeniania wirusa.

Resort apeluje o śledzenie bieżących doniesień na temat wirusa przed podjęciem decyzji o wyjeździe w region Azji, w szczególności Azji Południowo-Wschodniej. Rekomenduje także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

