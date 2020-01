Nieoficjalnie: Włamanie do mieszkania Olgi Tokarczuk. Noblistki nie było w domu

W nocy z soboty na niedzielę doszło do włamania do jednego z mieszkań na wrocławskich Krzykach. Z nieoficjalnych informacji podawanych przez media wynika, że jest to mieszkanie noblistki Olgi Tokarczuk.

Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

St. sierż. Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu potwierdził PAP, że w nocy z soboty na niedzielę doszło do włamania do jednego z mieszkań na wrocławskich Krzykach. REKLAMA - Przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu i od razu zostali skierowani na miejsce. Działania były prowadzone dwutorowo. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz policyjni technicy prowadzili oględziny i zabezpieczali ślady. Jednocześnie policjanci służby kryminalnej rozpoczęli działania mające na celu wytypowanie osób mogących mieć związek z tym przestępstwem - przekazał. Dodał, że oględziny zakończyły się w godzinach porannych. Obecnie trwa szacowanie strat. Według informacji podawanych przez Radio Wrocław, zostały ukradzione pieniądze w różnych walutach, a mieszkanie mieści się w willi i należy do Olgi Tokarczuk, której obecnie nie ma w Polsce. Policja jednak tych informacji nie potwierdza. udostępnij