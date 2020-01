Prima aprilis - skąd się wzięło, co oznacza i kiedy wypada?

Co oznacza prima aprilis i kiedy wypada?

W prima aprilis grzechem jest nie zrobić komuś żartu. Co oznacza prima aprilis i kiedy wypada? Jego nazwa oznacza po łacinie 1 kwietnia i to właśnie tego dnia przypada najważniejsze święto wszystkich śmieszków, choć zwyczaj ten jest już tak rozpowszechniony, że żarty zwykli robić wówczas nawet najwięksi ponuracy. To właśnie 1 kwietnia trzeba zachować szczególną czujność, bo kłamstwa - zwykle dość niewinne - mogą czaić się na każdym rogu.

REKLAMA

W Polsce wszyscy bez problemu rozpoznają prima aprilis, ale nie tylko nad Wisłą lubimy tego dnia robić sobie żarty z co bardziej naiwnych. Dla porównania w Wielkiej Brytanii 1 kwietnia obchodzi się April Fools’ Day (Dzień Głupca), w Szkocji Hunt the gowk (Polowanie na głupca) czy w Rosji ???? ????? (Dzień Śmiechu). Niełatwo więc uniknąć prima aprilis za granicą, a współcześnie dzięki sile internetu trzeba się pilnować nawet na sprawdzonych serwisach informacyjnych czy stronach wielkich korporacji. Tego dnia wielkie marki prześcigają się w robieniu najbardziej wymyślnych i chwytliwych żartów, w końcu te mogą okazać się nie lada reklamą.

Skąd się wzięło prima aprilis?

Sławne prima aprilis miało swój początek najpewniej jeszcze w starożytności, a konkretnie w Rzymie i może mieć związek z obchodzonymi 1 kwietnia Cerialiami (świętem na cześć bogini Ceres). Popularność na kontynencie zyskało jednak dopiero w średniowieczu, a do Polski przywędrowało z Zachodu w XVI wieku. Wciąż jednak nie ma dokładnych informacji na temat pochodzenia i rozprzestrzeniania się tego zwyczaju. Nie ulega za to wątpliwości, że bardzo przypadł on ludziom do gustu i jest popularny do dziś.

Pobierz Aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie: