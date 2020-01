Jak poinformowała we wtorek sierż. Weronika Czyżewska z KPP w Kole (woj. wielkopolskie), kilka dni temu dyżurny kolskiej Policji został powiadomiony o zaginięciu 67-letniego mieszkańca gminy Grzegorzew.

"Niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna wyszedł z domu około godziny 8.00 w trakcie chwilowej nieobecności rodziny. Najpierw najbliżsi sami szukali krewnego, ale gdy poszukiwania nie przynosiły efektów, postanowili powiadomić policję" – powiedziała Czyżewska.

Dodała, że policja przystąpiła do poszukiwań, a w Komendzie Powiatowej Policji w Kole ogłoszony został alarm. Mężczyzny szukało niemal stu policjantów oraz strażacy. Wszyscy sprawdzali miejsca, w których hipotetycznie mógł przebywać zaginiony.

"Do akcji poszukiwawczej zorganizowanej przez kolskich policjantów włączony został również przewodnik st. sierż. Konrad Perkowicz z psem patrolowo-tropiącym. Podczas sprawdzania terenu przyległego do miejsca zamieszkania 67-latka, owczarek Goran podjął trop i doprowadził policjantów do oddalonej o kilkaset metrów posesji. Funkcjonariusze dokładnie i wnikliwie sprawdzili każdy zakamarek budynków gospodarczych" – podała Czyżewska.

Jak podkreśliła policjantka, okazało się, że zaginiony mężczyzna wszedł do stodoły - tam po drabinie dostał się na szczyt stogu słomy. "Niestety wpadł w wąską szczelinę pomiędzy balotami, skąd nie miał możliwości wydostania się. (...) 67-latek ma problemy z właściwą komunikacją, przez co nie potrafił wezwać pomocy. Zakleszczonego pomiędzy balotami mężczyznę znaleźli policjanci. Strażacy wyciągnęli go z pułapki, na szczęście nie odniósł obrażeń" - przekazała.

Po konsultacji medycznej 67-latek wrócił do domu.

