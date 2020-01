NIK sprawdzi jak do walki z koronawirusem przygotowana jest Polska. Marian Banaś zapowiedział też kontrole w TVP, NBP i SOP

marudna.maruda 11 godzin temu Oceniono 1 raz 1

"NIK weźmie na cel także ważne dla rządzących instytucje: TVP, NBP i SOP."- kryształ w akcji. Gdyby po rewelacjach w sprawie kamieniczki pis Mariana wybielał, a nie przeszedł od kryształowej przeszłości do straszenia karami, to NIK by się nie czepiał jakichś tam finansami TVP i innych państwowych instytucji. A tak, to mają problem, sami siebie zaczynają zagryzać.