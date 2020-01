"W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u" - podał LOT.

Wcześniej loty z i do Chin zawiesiło wiele innych europejskich i światowych linii lotniczych. Na taki ruch zdecydowała się angielska linia British Airways, francuska Air France czy skandynawska SAS.

Wybrane loty do Chin odwołały linie Air Canada. Air India odwołały loty na trasie Bombaj-Delhi-Szanghaj od 31 stycznia do 14 lutego. Air Seoul i Ethiopian Airlines zawiesiły wszystkie loty do Chin. EgyptAir i indonezyjskie linie Lion Air zapowiedziały podjęcie takiego samego kroku od soboty. British Airways na miesiąc odwołały wszystkie loty do Chin kontynentalnych. Zawieszenie wszystkich bezpośrednich lotów do Chin zapowiedziała Ukraina.

Do 9 lutego wstrzymano loty Lufthansy, Swiss i Austrian Airlines do i z Chin kontynentalnych. Linie te nie przestają jednak latać do Hongkongu. American Airlines ogłosiły zawieszenie lotów z Los Angeles do Pekinu i Szanghaju od 9 lutego do 27 marca. Finnair do końca marca wstrzymał loty z Helsinek do Nankinu i Pekinu. Skandynawskie SAS zawiesiły wszystkie loty do i z Szanghaju i Pekinu od 31 stycznia do 9 lutego. Amerykańskie linie United ogłosiły, że wstrzymują 24 loty do Pekinu, Hongkongu i Szanghaju między 1 a 8 lutego ze względu na "znaczne obniżenie zainteresowania" biletami.

Koronawirus z Chin. Coraz więcej zarażonych

Według informacji zamieszczonych przez chińskie portale internetowe zakażenia nowym wirusem wywołującym zapalenie płuc potwierdzono w Chinach u ok. 10 tys. osób, a w innych krajach odnotowano około stu przypadków zachorowań. Z powodu zarażenia zmarło jak dotąd w Chinach ponad 200 osób. Nie pojawiły się doniesienia o zgonach w innych krajach.

