"Zakaz picia alkoholu? To już nie są 5-latkowie". Jak szkoły łamią prawa uczniów przy organizacji studniówek?

"Ekspertka wymieniła też inne zakazy znajdujące się w regulaminach, które łamią konstytucję i prawa człowieka"



Regulamin jest umową między organizatorami a pełnoletnim uczniem. Dobrowolną. Formuła imprezy przewiduje bezalkoholowy jej charakter. Do popularnej kawiarni sieciowej też nie można wnieść swojego alkoholu, a lokal alkoholu nie oferuje. Czy łamią konstytucję? Pozostawiam tę niedorzeczność bez komentarza.

Co do płatności, to uczniowie się muszą zadeklarować, czy chcą uczestniczyć w imprezie. Nie ma przymusu, jest za to konsekwencja podjęcia zobowiązania. Inaczej koszt takiej rezygnacji muszą ponieść pozostali uczestnicy. Hotel żąda określenia liczby uczestników i zaliczki. Do jakiegoś momentu da się tym zarządzać, ale wycofanie się na ostatnią chwilę zazwyczaj nie jest możliwe bezkosztowo. Tak działa organizacja wszelkich imprez, wesel, sylwestra itp. czemu pani ekspertka akurat przypięła się do studniówek?

Nie wiem, kto nakazuje wpisywać numery PESEL czy adresy zamieszkania. My jako organizatorzy (jestem akurat świeżo po takim doświadczeniu) żądaliśmy jedynie oświadczenia o pełnoletności lub wskazania daty urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej wraz ze zgodą rodziców na uczestnictwo. Żądaliśmy też podania przez rodziców numerów telefonów w razie, gdyby coś się na studniówce stało. Alternatywą jest wzywanie służb porządkowych na oczach całego grona pedagogicznego lub wypuszczenie pijanej w sztok ubranej wyzywająco 18-latki w środku nocy po kłopoty. Troska żeby dziewczyna dotarła bezpiecznie do domu jest łamaniem praw człowieka? Niech się pani ekspertka popuka w główkę, Na imprezie przeze mnie organizowanej po 3 pełnoletnie półprzytomne panny (na 250 uczestników) w nocy rodzice przyjechali. I zdecydowanie podziękowali za dyskrecję.

Szkoda, ze wcześniej nie przeczytałam konkluzji pani ekspertki. Chętnie zaprosiłabym do komitetu, żeby przyjrzała się i pomogła. Może nie pisałaby takich głupot potem.